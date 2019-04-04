探射燈：遲建智能車場　團體斥後知後覺

車位難求，政府近日研究在深水埗興建首個智能停車場，透過全自動化技術善用空間，預料較傳統停車場增加1倍的容量，有團體歡迎計劃，但指車位問題困擾市民多年，現才補救實為後知後覺。



運輸署近日向深水埗區議會提交文件，擬在欽州街及通州街興建智能停車場，場內會採用「圓軸垂直升降」系統來自動移動車輛至空置泊位，以機械全自動泊車，可將汽車停泊得較緊密。如計劃獲區議會通過，便會開始進行技術評估。



香港落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉指，車位供應長期緊絀，特別是提供予中型及重型貨車的泊位更是嚴重短缺，導致司機違泊的主因，「冇位泊先要泊街，佢哋都無辦法」，直斥政府忽視問題甚至「扮睇唔到」。另外，關注深水埗交通大聯盟召集人鄭泳舜亦表示，登記汽車數量過去10年不斷上升，當中不乏「搵食車」，早有增加泊位需求，惟本港至今才研究興建首個智能停車場，「日本、南韓以至國內啲城市，智能停車場已經行咗超過10年！」他指，雖樂見政府有意推行政策，但形容做法只是「追落後」。

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