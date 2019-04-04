探射燈：部門測試重疊　議員轟浪費公帑

為更有效打擊違泊，警方除了巡查派「牛肉乾」外，政府近年打算利用攝錄器材等協助執法，但內部並無協調，有兩部門同時各自在測試數碼化違泊系統，工作重疊。立法會議員批評部門經常各自為政，質疑未能打擊違泊行為前，已白白浪費公帑。



2017年12月至2018年1月，警方分別在九龍東與新界北完成一項先導計劃，利用攝錄機協助警務人員就6種交通罪行執法，後更擴展至全港試驗，現時正考慮是否將計劃恒常化。然而，發展局的起動九龍東辦事處將在今年第二季，在觀塘一帶推行「違例泊車監察系統」測試，利用安裝在固定位置的攝錄機及影像分析技術打擊違法行為，有關測試與警方計劃有重疊之處。警方發言人回覆指知悉有關計劃，會繼續從交通執法的角度向起動九龍東辦事處提供意見及協助。



但立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，若兩個部門所作的試行計劃性質及目的相近，毋須「各有各做」，可由起動九龍東辦事處向警方借用工具，加上相關技術於外國經已發展成熟，質疑是否需要由多個部門進行測試。此外，陳認為部門之間需要加強溝通，避免做重複的工作，否則只是浪費時間與公帑。

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