探射燈：政府失策部門卸責　縱容多區違泊

政府去年增加交通罪行的罰款額，惟多區違泊問題未有新措施紓緩。東網日前巡查發現，多區成為違泊重災區。沙田有屋邨入夜後違泊車輛超過200輛，雙線行車道出現3車並排違泊；馬鞍山及大圍區違泊嚴重，馬鞍山區更現800輛違泊車龍；九龍城區因違泊車輛阻礙視線，曾有途人因而遭遇不幸。有議員認為，政府過去未有積極開拓停泊空間，且部門間相互卸責，使違泊情況不斷惡化。



沙田水泉澳邨入夜後，多石街一整段路皆被違泊車輛佔據兩旁，沿路直上至博泉街，延伸至水泉澳食水配水庫前；該邨樂泉樓後一段路更有雙線行車線3車並排停泊，路中影線範圍亦被佔用，行人途經時只能走出馬路。整個水泉澳邨有超過200輛違泊車輛。當區區議員丘文俊表示，邨內違泊問題的根源是政府進行城市規劃時，只顧用盡空間建屋，卻未有考慮周邊配套。丘透露，田心警區曾主動聯同地區人士及消防處職員實地勘察，了解區內可發展作車位的地段，並整輯成意見書交予運輸署，惟對方以「不可行」為由推搪過去。



馬鞍山及大圍同為違泊熱點。馬鞍山鞍駿街入夜後停泊近100輛車，恆泰路亦有約80輛；同區欣安邨外圍違泊車輛數字亦過百。而大圍的積福街、積存街、積信街及城河道等，亦違泊近200輛車，其中在城河道的違泊汽車停在影線範圍內，阻礙沿積福街駕駛的司機視線，增加交通意外風險。



沙田區議員李世榮指，早前曾點算過整個馬鞍山的違泊車輛有逾800輛，當中不少是「搵食車」，建議政府考慮於區內增設供中型及大型貨車停泊的車位。沙田區議員董健莉則指，曾向規劃署提出增加泊位建議方案，但該署稱要徵詢運輸署意見，卻未有任何實際行動，而運輸署僅回覆指會積極配合。



至於在九龍城，南角道、龍崗道及城南道等數條食肆雲集的街道亦常見大量違泊車輛，晚上8至9時是高峰期，南角道咪錶位爆滿，並排違泊車輛達30輛。區議員吳寶強指，過去曾有人因被違泊車輛阻礙視線，過馬路時遇車禍身亡，又指運輸署及規劃署對區內增加泊位態度不積極且無長遠規劃。



警方發言人表示，2018年全年就違例泊車發出的「定額罰款通知書」數目約為200萬份，較2017年上升超過10%；其中馬鞍山分區及水泉澳邨所在的田心分區，分別約為2.75萬份及5.21萬份，較2017年數字分別上升近10%及67%。



運輸署發言人表示，水泉澳邨四期均設停車場，並正安排將博泉街配水庫南面的土地劃作臨時停車場。而馬鞍山區將加設公眾停車場；九龍城區內則設有咪錶車位供駕車人士臨時停泊，並有短期租約停車場，提供510個臨時泊車位。

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