7旬翁闖東廊遭的士撞斃　的哥潛逃半日自首

【18:30】據悉，涉案姓李（69歲）男的士司機今午前往筲箕灣報案中心自首。警方經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」及「發生交通意外後不顧而去」將他拘捕，李現正被扣留調查。警方其後在筲箕灣太康街發現與案有關之的士，遂將其拖往鰂魚涌車輛扣留中心，以待檢驗。



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東區走廊發生恐怖奪命車禍。今日(4日)凌晨4時46分，一名老翁闖進東區走廊沿東行線步行往柴灣，有駕駛人士在北角城市花園對出橋面發現老翁，即時報警。相隔3分鐘後，2名的士司機發現該名老翁倒臥於3、4線之間，懷疑他遭車撞倒，他們先後報警求助。



警方及救護員趕至調查，檢驗後證實老翁當場死亡。警員以帳篷遮蓋屍體，封鎖上址東行3線調查，初步調查後相信老翁曾遭車輛撞倒，列作致命交通意外，港島交通意外特別調查隊跟進。慘遭撞斃的老翁姓王(75歲)，警員正設法聯絡其家人了解事件。



警員在現場搜證，發現路面布滿疑屬於死者的肉碎、一對鞋、一袋衣服、眼鏡、銀行存摺及身份證，地上遺有多件撞毀的汽車零件，包括左側的黑色倒後鏡殼、約2呎乘2呎的引擎底保護罩，而倒後鏡殼沾有死者的肉碎。警方不排除死者曾被超過一輛車撞倒，並遭輾過或拖行。受事件影響，警方封鎖東行3條線調查，駕駛人可用剩餘一條行車線。



至早上8時許，死者遺體被舁送殮房，全線始解封。東區走廊東行一度擠塞，車龍曾延至鴻興道。



據港島交通部特別調查隊(調查及支援組)主管高級督察趙崇熹表示，事發時，警方接獲一名駕駛者通知指發現一名途人在上址東行線徘徊，約3至4分鐘後，另一名駕駛者報警指，在上址東行線上發現一名途人倒臥地上。救援員趕至，證實途人已經死亡。警方初步調查相信事主被一輛的士撞倒，惟的士離開現場，現場發現的士左側倒後鏡的碎片。



警方呼籲車房、車行、車主，若發現可疑的士，與警方聯絡、亦呼籲任何目擊意外的人士，或者其車cam拍下意外經過，請與警方聯絡。另外，警方呼籲涉案的士司機，盡快與警方聯絡，根據香港法例第374章《道路交通條例》，意外後不顧而去，最高可被判罰款1萬港元及監禁12個月。



遭撞斃老翁事發時身上沒有酒氣，獨居觀塘區，警方正調查老翁在上址徘徊的原因，正循事主的健康情況、是否受藥物影響等方向調查。