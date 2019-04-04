港故mini：收音機成「一次性考試用品」　學生：考完唔會用

一年一度的DSE考試已經展開，在剛過去的星期二舉行了中文科聆聽考試，而後天(6日)亦會到英文聆聽科。早前有機構調查發現，逾六成受訪考生表示，沒有使用過具收聽電台廣播功能的耳筒式收音機，亦傾向贊成考評局取消電台廣播，改為使用紅外線接收系統進行考試。



學生誤認作MP3機



難道收音機真的已成了「歷史文物」？《港故》走到街頭訪問了一眾中學生，了解他們對收音機的看法。我們分別拿出了一部常在公開考試出現的傳統耳筒式收音機，以及一部較為新款，具有播放歌曲功能的收音機，去測試一下他們。



受訪的同學大多表示，自己平日很少接觸收音機，只是兒時曾在長輩家裏見過。當中更有不少同學誤將耳筒式收音機認作MP3機，笑說：「呢個MP3，我細個幼稚園嘅年代(見過)。」



而中二的林同學認為，這些收音機有些人會拿來收藏，認為「呢啲都係較為唔常見嘅嘢，會買嚟紀念香港嘅歷史。」讀中四的黃同學則表示，收音機正面臨被淘汰，公開試過後若沒有需要便不會再使用。明年將要考DSE的陳同學更表示，害怕考試時收音機信號會被其他東西遮擋，令他聽不清考試內容。



收音機漸成「一次性用品」



在深水埗賣收音機多年的吳女士，看着每年不同的應屆考生前來光顧，亦見證着他們的變化。她指在每年公開試前一、兩個月，學生便會三五成群來到店舖前，表明來意。吳女士每一次也會細心指導學生怎樣使用收音機，更會幫他們調到考試頻道，令他們回家不用再研究。而考生對收音機的疑問，不外乎是「收得好唔好」及「靈敏度高唔高」。吳女士慨嘆地指，很多學生都說收音機只是「考試用一次」，所以認為不值花多些錢買一部質素較好的收音機。



收音機轉型不成功 慢慢被市場淘汰



有見收音機市場愈來愈窄，廠商為了迎合大眾口味，推出一些多功能款式，例如加入屏幕及讀卡功能，務求擴大市場。可惜，這樣的改變仍未能吸引新一代，吳女士指現時到店舖購買這類新式收音機者，大多是年紀較大的老人家，年輕一代不曾買過。



吳女士坦言，連自己也不會聽收音機，而現時人們多以電話來聽歌及收看新聞，相信未來如果考試不再需要用收音機，新一代將會完全不認識這「小玩意」，收音機也會漸成歷史文物。



今集《港故mini》用大約2分半鐘，趁大家仍未遺忘前，帶大家了解新一代對收音機的看法。

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