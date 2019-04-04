Dr.東：兒童睫毛倒插可損角膜　影響視力增散光

睫毛是眼睛第一道防線，小朋友不停眨眼、眼紅紅、捽眼、怕光或流淚，家長以為只是一般眼敏感，忽視不理，但其實他們可能是因眼瞼贅皮將睫毛推向眼球，「倒插」的睫毛持續摩擦下引起不適，更有傷眼之虞。眼科專科醫生指，眼瞼贅皮常見於亞洲兒童，十個有一個出現此情況，嚴重者角膜會破損，影響視力，同時增加散光機會。



奧比斯義務眼科醫生伍立祺表示，眼瞼贅皮是常見眼皮問題，多發於下眼瞼，因亞洲兒童鼻樑較扁，而鼻樑兩邊多餘的肌肉與皮膚會將睫毛推向眼球引起不適，倒生的睫毛甚至可以每分鐘十數次頻率刺激結膜與角膜，倒生的範圍愈大，怕光或視力受損等徵狀會愈嚴重。



兒童睫毛倒生初期不明顯，由於小朋友很難清晰表達不適，家長多等到小朋友頻頻眨眼、捽眼、流淚一段時間才求診。睫毛倒生徵狀與眼敏感相似，伍解說，眼敏感常伴隨鼻敏感一起出現，是患者因受到環境中過敏原刺激而產生反應，包括空氣污染、裝修、寵物及空氣中花粉等：「小朋友會覺得痕多啲。」



一般而言，眼科醫生會借助角膜螢光劑判斷角膜是否被睫毛擦傷，五至七成有眼瞼贅皮問題兒童會有五十度散光，一成四至三成三人散光超過二百度，一成人甚至因而引致弱視。伍解釋，八歲前是兒童視力發展黃金期，捽眼或下眼瞼被多餘的皮頂住會令角膜變形，引起散光，若無及時治療或控制，甚至影響腦部及視力發育，導致弱視。



患者初次求診多數在三、四歲，病情輕微可用人工淚液紓緩不適，當小朋友面部骨骼隨年齡增長，病情自然改善，但若六至八歲情況仍未改善或角膜嚴重受損便需接受小手術。



伍指，該手術風險低，康復期亦短，一般於翌日已可正常活動及上學，成人甚至局部麻醉即可，但小朋友難「坐定定」，故需全身麻醉。手術常見方式是在眼瞼邊緣下方開一條細微創口，把多餘贅皮及肌肉切除，由於傷口是沿睫毛下方，且用可溶性手術線縫合，故不易留疤，對外觀影響不大。



國際防盲組織奧比斯在全港幼稚園舉辦「愛眼小特工」校園活動，倡導學童戴上能阻隔紫外線的太陽眼鏡進行戶外活動，保護視力，查詢可致電： 25087026 。



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