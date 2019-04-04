旺暴案陪審員擅帶電子器材睇片自娛　法官大為緊張

在陪審團退庭商議旺暴案裁決期間，發生了聞所未聞的事件，更險令陪審團被解散和要重審案件。有陪審員被揭擅自將電子器材帶入「休息室」，數名陪審員更聚首一室，利用電子器材「睇片」自娛，令法庭擔心會影響裁決結果欠穩妥，控辯雙方更須商討對策，最終陪審員確認僅看電影《雷霆救兵》及一男陪審員的結婚片段，而非與本案有關的新聞片段，法庭才得以釋除疑慮，毋須在「臨門一腳」解散陪審團。



根據司法機構給陪審員的指引，他們開始退庭商議裁決後，就必須與外界隔離，直至達成裁決或獲法庭批准解除責任為止。退庭期間任何人不得接觸陪審團，陪審團亦不得與外界講話，只可以各成員之間互相交談。而在退庭之前，法官亦會指示陪審員交出手機，以及所有具通訊功能的設備。



就在4男5女組成的陪審團退庭第四日，法官表示收到法庭傳達員的報告，傳達員指稱在前一晚近10時，聽到男陪審員休息室內傳出交談聲及笑聲，以及疑似由媒體播放的影片聲，有女陪審員說出「影張相放落群組」的說話。休息室又傳出一些並非由陪審員發出的聲音，聲音提及「啤酒、雞翼」，並夾雜有一些飲宴中的樂聲。



法官之後傳召當晚當值的兩名傳達員出庭匯報，該兩名傳達員指稱，上述聲音是由近窗口的男陪審員睡房傳出，由於該房內沒開燈，他們也沒向陪審員查問，他們無親眼目睹房內發生的事，只是驟眼見到房內有數個人的身影，憑聲音估計房內有男有女。傳達員稱他們向上司匯報後，聲音仍持續約10至20分鐘，房內其實有一部連喇叭的CD播放機，法庭亦曾借出CD給陪審員享用，但傳達員肯定房內聲音並非來自CD的音樂聲，他們看不到房內有螢幕發出的光，也見不到平板電腦之類的物品。但傳達員確認，房內聲音似是與日常生活有關，而非新聞報道，他們也看不到有人拿手機影相。



法官及控辯雙方收到傳達員報告後大為緊張，一方面考慮到違規的陪審員可能牽涉刑事，另外又不想陪審團在擔驚受怕下影響到案件裁決，因此處理時相當小心。法官決定只是向陪審員作出書面查問，又向陪審員承諾他們的回答只會由法庭存檔，任何人沒有法庭批准不得使用該些回答。結果9名陪審員向法庭交回問卷，其中7人承認曾在休息室內看過一名男陪審員的婚禮片段，又或看過電影《雷霆救兵》，其餘2人則表示沒有「睇片」。



最終法官向陪審團作出「溫馨提示」，提醒他們若發現用作「睇片」的器材，具備可與外界通訊的功能，則需交予傳達員保管。陪審團有交出該器材，並發出聯署信件，向法庭確認「睇片」的器材沒有上網功能。而在陪審團宣讀裁決後，法官就此事對陪審團構成不便，特別作出致歉，事件至此才告一段落。