協和洩試題案恐掀翻案潮　另13宗同類案暫緩

協和小學教師洩露小一面試試題案，終審法院今日(4日)駁回律政司上訴，維持4名被告「不誠實取用電腦」罪名不成立，確認疑犯使用自己的電腦或手提電話的案件並不受此例所限。



「不誠實取用電腦罪」原意是針對電腦黑客侵入別人電腦以盜取資料的罪行而設立，惟律政司過往多次引用此罪名，檢控任何使用電腦或手機犯案者，最普遍為用手機偷拍裙底的案件。



現時至少有13宗涉及同一控罪案件，因等候本案的終審上訴結果而暫緩處理，當中包括補習名師蕭源及其妻在2016及2017年間，涉嫌非法以手機收發中學文憑試的保密試題案件、一名的士司機在2016年12月涉偷拍女乘客餵母乳案件，及多宗偷拍裙底案。



早前亦有報道指，律政司在高等法院於去年8月駁回本案上訴後發出內部備忘，指示暫停所有涉及智能電話罪行的檢控程序，直至有關法律原則獲終審法院釐清。



協和案影響深遠，影響涉及同一控罪的待審案件之餘，或會掀起「翻案潮」，因涉此罪而判刑的被告或會上訴判罪及刑期。