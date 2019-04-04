特別財會︰前特首辦年度開支突破1000萬元

前特首梁振英於2017年6月底卸任，根據政府就財政預算案回覆立法會財務委員會的資料，前任行政長官辦公室(前特首辦)於2017/18年度的實際開支為911萬港元，較2016/17年度的643萬港元多出268萬港元，而至到2018/19年度，前特首辦的修訂預算開支更高達1081萬港元。



政府資料顯示，前特首辦於2014/15年度、2015/16年度及2016/17年度的實際開支分別為559萬港元、583萬港元及643萬港元，按年增加24萬港元及60萬港元。直至2017/18年度，前特首辦開支就較上一年增加268萬港元，達911萬港元，而2018/19年的修訂預算開支亦較2017/18年實際開支增加170萬港元。惟當局並沒有個別前特首的開支數目。



前特首辦不僅運作開支有所增加，前特首進行的推廣及禮節性活動亦有增加。前特首在2014/15年度、2015/16年度、2016/17年度出席的有關活動次數分別有155次、129次及168次，但在2017/18年度及2018/19年度就分別有476次及1177次。