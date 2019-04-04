海關搗和勝和住宅毒品倉　檢91公斤可卡因巿區最大宗

執法部門繼續狙擊黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，343日內已破獲39宗涉及和勝和的毒品案。繼上月6日海關機場科人員，在香港國際機場入境大堂搗破鞋底藏毒案，檢獲約4.2公斤、市值約390萬港元的海洛英後，海關毒品調查科人員昨日(3日)在沙田搗破一個住宅毒品倉，檢獲91公斤可卡因，市值逾1億港元。



海關毒品調查科人員，根據線報及調查後，得悉沙田河畔花園一個單位，被販毒集團租用作毒品儲存及分銷中心，該科「狗仔隊」鍥而不捨，於三星期前開始跟蹤一名目標男子，發現他密集式出入該個面積約300多呎的單位。關員遂於昨午1時許採取行動，在屋苑埋伏，趁該名離開單位時，迅速上前截查，在其背囊內檢獲4公斤可卡因，關員再將男子押到該單位搜查，在單位內發現87公斤可卡因。行動中，共檢獲91公斤可卡因，市值逾1億港元。海關遂以涉嫌販運危險藥品拘捕該名41歲本地男子，他有黑幫和勝和背景，平日以職業司機作掩飾，實質是黑幫骨幹成員。海關仍在調查案件，不排除有更多人被捕。



今次為海關在市區檢獲毒品的單一最大宗案件，相信集團為掩人耳目，利用私人住宅單位作毒品儲存及分銷中心，上址營運不足一個月，業務運作未全面，相信毒品未有大量流出市場，該些毒品主要供應予新界東及九龍東的「拆家」。



海關初步調查後，相信該批可卡因由南美經水路來港，詳細路線仍有待調查，該批可卡因呈磚狀，並使用防水物質包裝，相信以方便運送，及防止毒品在運送途中變潮濕或變壞。可卡因上印有三款的圖案，包括「馬匹」、「樹葉」及「海豚」等，代表不同品牌及供應商。海關估計，由於以往經常破獲空運形式的毒品案，集團為逃避追查，改用水路運送，但由於水路運送需時，若每次僅運送小量毒品會「唔划算」，故利用水路一次過大量運送毒品。



粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志去年4月已親自南下深圳主持會議。有分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除有人「走佬」後，瘋狂出貨。



上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/