民生三座大山經修正議案通過　政府稱無意回購港鐵

近年香港百物騰貴，市民生活負擔日益沉重，將來退休亦欠缺保障。立法會議員麥美娟今日(4日)在立法會上提出解決民生「三座大山」議案，即領展、港鐵和強積金對沖機制。麥批評領展壟斷社區商場及街市，繼而大幅加租導致商戶加價，港鐵近年不斷出現事故甚至撞車，雖要繳罰款但仍繼續加價和裁員。至於強積金對沖機制，麥指直接影響市民退休生活，惟目前靠強積金是缺乏保障，認為政府必須大力改善「三座大山」解決問題。議案最終通過4個議員的修正案，而經修正的議案亦獲功能組別和地區直選通過。



議員梁耀忠指，「三座大山」的共通點是政府對大財團和商界束手無策，任由他們坐大。他批評政府出售物業予領展後有如「過咗海就係神仙」，沒有履行出售時的責任，甚至明言不回購領展，亦沒有替代方案。梁又稱沙中線醜聞「一爆再爆」，聲言回購港鐵僅需730億港元，對有萬億盈餘的政府而言不難，效益較萬億港元「倒落海」去建人工島較佳。



議員郭家麒直斥「三座大山」是政府一手造成，批評政府只照顧股東利益，如領展上市時曾稱可用《房屋條例》保障小市民，惟及後領展不斷加租、拆售，政府均無干涉。政府更是港鐵的大股東，其主席、董事局更由政府委任，每次出事故卻將責任推予董事局，他認為政府必須解決「三座大山」以「贖罪」。



政務司司長張建宗稱對領展拆售問題，業主和物業買家均受法律和地契限制，若不違法政府將不干涉，亦無法定權力干涉，強調懷疑違規將會跟進和追究，但政府無意回購領展，若回購或有可能推高價格，不符合公眾利益，亦不符合政府目標。



至於港鐵，張稱票價機制具法律約束力和透明度，政府無意回購港鐵。至於強積金對沖，張稱取消強積金對沖是現屆政府上任以來首要工作，早前已提出相應構思和優化方案，強調政府有決心取消強積金對沖。

