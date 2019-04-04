DSE英文閱讀卷首現Proof-reading　作文畀提示助解題

中學文憑試(DSE)英文科卷一閱讀及卷二寫作卷今(4日)開考，其中閱讀卷Part A為必答題，Part B為選答題，考生可選答B1較易和B2較難部分。Part A的閱讀材料是節錄了作者Tim Harford的訪問，該作者的新書是有關Messiness(雜亂)的新定義。



另外，Part B為選答題B1的閱讀材料是有關香港公共圖書館及閱讀文化，作答B1較易部分的考生最高只可考獲4級；選答題B2是一名79歲澳洲作者Clive James的自傳節錄。



應試的方同學在閱讀卷選擇了較難的B2，她指平時都做慣B2，雖然明白故事內容，但有不少艱深字眼需時了解，故不夠時間覆卷。卷二作文她則選擇有關社會議題的題目，撰寫一篇有關輸入海外專才的好處及挑戰的文章。



謝同學在閱讀卷亦選擇較難的B2，她早預計有幾題不懂回答，因此漏空幾題長問題。她期望英文科可考得4級，但作答較易的B1，就需要答對很多題目，故她寧可答B2「博吓」。



廠商會中學英文科主任鄧美儀分析指，今年英文科卷一和卷二整體水平與去年相若，其中閱讀卷出現多了不用填寫完整句子，只需要填重點的題目，加上寫作卷第二部分的選答題，每題都列出作文時需要注意的事項，例如標題、文體類型等，給考生更多提示，或是因為歷屆不少考生均解錯題以致失分，因此考評局給予提示，減少這些情況發生。



另外，閱讀卷Part A必答部分首次出現Proof-reading(找錯處)的題型，鄧指這題型在歷屆文憑試沒有出現過，但在以往的會考及高考就曾出現，而這題型考核考生文法及對文章的熟悉程度。