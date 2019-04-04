「萬能Key」被廢　法律界料削弱律政司檢控能力

協和小學教師洩露小一面試試題案，律政司不服4名被告的「不誠實取用電腦」罪不成立而提出上訴，但終審法院今日(4日)一致駁回，並指當任何人使用自己的電腦，而其中不涉及取用另一人的電腦，便不干犯有關罪行。大律師陸偉雄表示，終院「一錘定音」確立立法原意及將「取用」定義釐清，意味不誠實取用電腦這項控罪不能再成為「萬能Key」，檢控與電腦及手提電話相關的多種罪行，或會削弱律政司檢控能力。



陸引述終院判詞指，不誠實取用電腦中的「取用」一詞，意指在未獲授權情況下使用電腦的情況，因市民使用自己電腦毋須得授權，故以自己電腦作任何犯罪亦不可以此控罪提出檢控，對律政司工作影響深遠。他形容，現時律政司「老奉」以有關控罪檢控與電腦或手提電話有關的罪行，但往後就可能要費煞思量，想清楚以更準確的控罪提檢控，但陸認為「法律本來就應該係咁」。



以往律政司會以此控罪檢控偷拍等罪行，陸認為即使未能以不誠實取用電腦控告，亦可以其他控罪取代，不存在法律空隙，例如偷拍可以「有違公德罪」檢控。他亦提醒，若市民以公共電腦散播失實消息，仍可以不誠實取用電腦罪作檢控。