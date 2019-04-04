政府擬就職業退休計劃修例　免被不當用作投資工具

政府今日(4日)在憲報刊登《2019年職業退休計劃(修訂)條例草案》，以更新《職業退休計劃條例》(第426章)，避免職業退休計劃被不當用作投資工具，供並非屬計劃有關僱主的僱員的人士參加。條例草案將於本月17日提交立法會進行首讀。



據立法會文件指，自願性職業退休保障計劃須向積金局申請註冊，但已獲香港以外地方主管當局註冊或批准的離岸計劃，或計劃成員中香港永久居民身份證持有人的人數不超過10%或50人(以較少者為準)的計劃可獲豁免，計劃只須遵守寬鬆規管要求。截至去年底，職業退休計劃逾4000個，其中獲豁免計劃有3255個。



因近年有中介人利用法例的漏洞，在網上推銷職業退休計劃，聲稱可讓海外僱員退休之用，讓僱主可享有扣稅優惠。積金局留意到有些職業退休計劃或遭不當用作供任何人參加的集體投資計劃，違反《條例》的政策原意，容許這類不當使用職業退休計劃情況，會損害香港在投資產品規管方面的整全性，當局去年中建議修例。



財經事務及庫務局發言人表示，《條例草案》建議提升職業退休計劃的管治水平，有關措施包括加強處長的規管權力，以及取消現有對成員中的香港永久性居民身份證持有人的人數不超過10%或50人(以較少者為準)的計劃發出豁免證明書的豁免準則。在新建議下，如有關計劃獲某些香港以外地方的主管當局註冊或批准，準僱主仍可申請豁免。



發言人續指，政府已考慮不同持份者，包括僱主團體的意見。政府將會與積金局緊密合作，以協助業界符合新的規管要求。