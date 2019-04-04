村屋種大麻案　3被告分囚3年4個月至5年10個月

警方前年在新界多間村屋搗破大麻種植場，起出逾1600株大麻草，估計有關種植場每年可生產市值逾1700萬港元的大麻。3名被捕男子在高院分別承認栽植大麻、販毒及洗黑錢共12項控罪，案件押後至今天(4日)判刑。法庭裁定首、次被告為主腦，第三被告僅受聘為「園丁」，而考慮各人認罪，最終判首被告入獄5年4個月、次被告入獄5年10個月、第三被告入獄3年4個月。



3被告依次是蘇劍怡(44歲)、蘇劍龍(53歲)和歐陽偉文(24歲)。案情指，警方於2017年4月7日採取行動，搗獲4個大麻種植場，3名被告當場被捕，分別承認參與種植大麻。次被告承認以每磅約2.5萬港元的價錢出售大麻，顧客主要是朋友及在酒吧認識的人。警方在次被告家中的櫃桶、灶底及洗手盆底等地方，起出逾70萬港元現金，而涉案期間他的多個戶口的提存金額亦達950多萬港元，相信屬販運大麻的得益。



法官判刑時指，涉案4個種植場的大麻年產量超過71公斤，市值超過1700萬港元，屬於精密且大規模的生產，加上從洗黑錢控罪中可見次被告的戶口中在短時間內有大量金錢進出，可見他們的運作利潤甚高。