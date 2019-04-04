社會憂與內地移交逃犯安排　梁愛詩指擔憂多餘

保安局昨(3日)向立法會遞交修訂《逃犯條例》，社會有意見不放心以此與內地達成移交安排。前律政司司長梁愛詩今(4日)出席活動時指，由1997年至今內地經過5次司法改革，反問內地是否一點也沒有進步，而香港與多個國家及地區簽訂長期移交協議，該些國家的法治水平又是否一樣或高於香港。她認為目前社會的擔憂是多餘，兩地移交協議可慢慢做，若認為不應移交則屬無稽之談。



她續稱，在法律上台灣與內地才是敵對政府，雙方也能達成移交協議，質疑為何香港反而不能與內地達成協議，對此她感到很可笑。她強調是次修例條文保障不移交政治犯，亦與刑事罪行涉及的追溯力無關，目的只是長遠堵塞法律漏洞，並非為某一宗案件，若立法會議員不希望匆忙訂立不好的法律也沒辦法。



另外，民主黨主席、立法會議員胡志偉指，修訂相關條例會令香港法律在一國兩制下失去平衡點，認為特首林鄭月娥不但沒有正視有關問題，甚至限時在7月份通過修例，認為她完全失職，未能維護香港人權、自由和法制等。他表示，會對林鄭月娥提出不信任動議，並於稍後再考慮提出彈劾動議。