容偉業IQ 98無弱智　律師指自閉入獄難返社會望判感化

2016年的大年初一及初二發生的旺角暴亂，「美國隊長」容偉業早前被裁定2項暴動罪及1項襲警罪罪成，今(4日)在高院接受判刑。容的律師先傳召早前曾替容進行智力評估的臨床心理學家林秀芳作供，林指據其所作評估並無顯示容有輕度弱智，其智商評估為98，屬一般智能。



在過別評估方面，林指容在「知覺推理」有優秀表現，高達122；在「工作記憶」和「資料處理速度」表現較弱，只有80多，僅達中下水平但仍屬正常範圍內。不過容的律師其後指由於分數相距較大，故不能視容與正常人無異，認為他接收訊息能力較低，且受自閉症影響。



辯方律師指因容有部分能力較他人遜色，加上自閉症影響，若容被判入獄，他理解懲教人員指令會較慢和較弱，繼而影響他在獄中的社交和接受支援，在出獄後他要重新適應外間生活會更困難，故判監對容並無益處。



律師又力陳，基於容的自閉症等方面之精神問題，即使案情嚴重，判處感化仍可以是有力的判刑。律師又引用多個因有精神問題犯下嚴重罪行的案件，指法庭仍可考慮判處感化。律師又指即使陪審團不接納容以自閉症作辯護理由，但如該病引起公眾的同情，法庭亦不適宜作出阻嚇性判刑，其在道德上亦屬較低譴責性。



律師又引述多個有關旺暴案在區域法院的判刑，並認為法官亦可以該些案例作為本案判刑的參考。律師指容過往無案底有良好品格，而且曾代表香港參加悉尼傷殘奧運，成績優異，故在判刑上亦可作扣減。