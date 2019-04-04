私家醫生指麻疹疫苗缺貨　市民復活節外遊前恐冇針打

麻疹疫情嚇到公眾人心惶惶，市民想打針防疫都未必有得打！有私家醫生反映麻疹針又缺貨，上周向藥廠訂購百多劑疫苗，原定下周到貨，讓市民復活節外遊前打針防疫，但接獲消息指很大機會復活節假期前都無貨，現時有幾百名病人已留名打針「唔知點算」。西醫工會會長楊超發同樣訂幾十針都無貨，質疑前日(2日)與政府會面時，政府還承諾私家醫生會夠針打：「依家點解會咁呢？」



家庭醫生林永和表示，上周分別向兩間供應麻疹疫苗的藥廠，合共訂購約120多劑麻疹疫苗。當他收到消息指，其中一間藥廠很大機會在復活節假期前都無貨供應，他又查詢另一間已訂了100針的藥廠，豈料該藥廠同樣表示供應緊絀，初步估算下周只可提供數十針疫苗予診所。



林說，至今早藥廠仍未有正式回應，其診所早前已有300多人報名打針，擔心不知如何向病人交代。在麻疹疫苗短缺下，他指已優先留針給高危人士，例如一針都無打過、已驗血證明抗體不足、家中有嬰兒或孕婦的人士接種。他說，若藥廠大方承認將有限的疫苗先提供予政府，為機場「疫區」人士接種，他相信大眾都較接受：「但唔好失咗蹤。」



香港西醫工會會長楊超發表示，原定4月中會有疫苗，但昨(3日)接獲藥廠通知很大機會不獲供應，現有10至20人在輪候打麻疹疫苗，質疑供應量根本不足：「咁多私家醫生無針，係咪畀邊個搶咗針呢？」



提供麻疹疫苗的藥廠葛蘭素史克有限公司回應指，已向總部增撥三合一MMR疫苗，但總部指原訂的出貨日期有所調整，故未能於4月中運抵香港，現正跟進情況，適時向當局及醫生通報詳情。默沙東藥廠則表示已按訂單供貨，惟因市場需求不斷上升，公司評估情況後會對公私營市場的針劑作分配。