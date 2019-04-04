政Whats噏：何啟明出「領剪」幫陳帆斷情絲？

立法會每日都有議員發言，有時候議員想突圍而出，等佢嘅言辭可以矚目啲都要諗諗計，好似工聯會立法會前議員、「廿三萬監察」發言人王國興就出名道具多多，曾經就出動金鉸剪「剪布」，相當「搶眼球」。時至今日佢雖然冇再做立法會議員，但就有佢嘅黨友、議員何啟明接力，今日(4日)出動另一把鉸剪「領剪」，仲叫運輸及房屋局局長陳帆想像吓，如果前女友喺老婆面前出現會點，唔通何想幫陳帆「剪情絲」？



當時立法會傾緊解決民生「三座大山」議案，其中一座就係領展，唔少議員都認為領展上市後，不斷加租、拆售物業，搞到市民生活負擔大，何啟明形容領展就係政府嘅前女友，而且冇辦法完全飛甩佢，事關就算政府出售咗物業畀領展，房屋署仲有好多合作要同領展傾，直言政府搞唔掂呢個前女友，結果咪搞到現任老婆唔高興，即係市民多怨氣囉！



所以何就整咗把「領剪」出嚟，斥領展剪斷咗社區人情味同關係網，雖然佢哋好努力剪斷領展問題，可惜「剪不斷，理還亂」，畢竟問題係出喺政府身上，叫政府將啲契約搞返清楚，監察好啲先得咁話！