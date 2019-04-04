運千萬冰毒來港男主腦囚37年4月　近年最重販毒判刑

一名41歲男子早前被裁定販運市值高達1000萬港元的冰毒進入香港，今早(4日)於高等法院被重判監禁37年4個月。警方指這是近年法庭就販毒案判處最重的刑罰，認為判刑合理且相信具阻嚇作用。



被告李名豪，被控2016年2月26日，於淺水灣販運35包共重35公斤的冰毒。同案本有其他3名男被告，案件在2017年於高等法院審理，李名豪在審訊期間曾棄保潛逃，終在去年4月落網。其餘3人中有兩人經審訊後被裁定罪成，各被判監33年，另一人則罪名不成立。



案情指，當日警方毒品調查科採取監視行動，見到包括本案被告的4人在淺水灣一帶活動，其中2人從一艘快艇上將2箱物品搬上車，一行人驅車前往油麻地後遭警方截停拘捕，並起出2箱毒品。



今次被告承認不依期歸押罪，但否認販毒罪，經審訊後被陪審團裁定罪成。法官判刑時就販毒罪採納33年作為量刑起點，但由於有證據顯示被告為主腦角色，控制另2人提取毒品並監督運毒過程，加上案件涉及外地運毒入境的元素，下令加刑4年，再加上被告不依期歸押罪被判的4個月監禁，總刑期為37年4個月。