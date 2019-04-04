議員批律政司懶惰貪就手　濫用條例未考慮立法原意　

律政司於協和小學教師洩露小一面試試題案上「甩轆」，律政司終極敗訴，4名被告不誠實取用電腦罪不成立。大律師兼立法會議員楊岳橋、法律界議員郭榮鏗狠批律政司懶惰，過往因為「用慣咗」相關條例起訴，未有考慮立法原意，結果多年來不斷將條文定義「無限放大」至很多未能觸及的情況，斥律政司不能透過過分解讀來達致效果，應當正式修改法例，以堵塞法律漏洞。



資訊科技界議員莫乃光批評，律政司多年來「貪就手」，濫用不誠實取用電腦罪，甚至不斷擴闊條例定義，經常以此條例控告偷拍行為，惟此案件有判決後，社會擔心已沒有條例控告偷拍行為，雖然仍可以就每宗個案找出不同條例予以起訴，但長遠應訂立特定的性罪行條例。不過，莫擔心政府因應判決而要求「加辣」訂立更廣泛的電腦罪行，或加強對網絡監控。



大律師兼立法會議員梁美芬認為，是次案例反映現時法例有不清晰的地方，認為該罪並非「萬能Key」，不能將所有牽涉電腦的罪行都藉此條例起訴。梁續稱，是次判決或會令社會誤以為洩露試題無罪，故有必要修例，以免因不誠實取用電腦罪太闊而導致無法檢控的情況。律師兼立法會議員周浩鼎表示，政府應考慮是否需要修改「不誠實取用電腦」罪名，而律政司應認真檢視現行的電腦罪行條例，要有新條例處理相關罪行。



立法會議員葛珮帆指多年來不斷要求政府立法針對偷拍等行為，惟律政司置若罔聞，她促政府與時並進，如考慮法律改革委員會建議訂立窺淫罪，同時適用於公眾及私人地方，並納入性罪行條文中，明確針對侵犯他人私隱的偷拍行為，保障受害人並對犯罪者作出更具阻嚇力的懲罰。