撞斃老翁案的哥囚15個月　後車司機輾過判社服

九旬腦退化翁前年10月凌晨於長沙灣通州街先遭一輛的士撞倒，倒臥地上待救時，復遭另一輛的士輾過，該的士甚至不顧而去。老翁5日後傷重不治。案件今日(4日)在區院判刑，首被告吳紹賓早前經審訊後被裁定危險駕駛引致他人死亡罪成，被判監禁15個月及停牌5年；次被告鄧永泉則被裁定不小心駕駛、意外導致他人受傷後沒停車及沒有報告共3罪罪成，被判接受200小時社會服務令及停牌24個月。



法官判刑時透露，首被告任職的士司機5年，過往有數項交通定罪記錄，2004年他拒絕提供酒精呼氣測試樣本因而留案底。法官認為事發時首被告的車速不恰當及過高，但考慮到死者馮強當時亦未有遵照交通燈號，在紅燈時突然衝出馬路，遂給予酌量減刑6個月；此外首被告在事發後留低向馮提供協助及報警，法庭就此亦給予減刑3個月，最終判首被告監禁15個月。



至於次被告，法官明言因不小心駕駛導致有人死亡的案件，法庭其實有權判監以懲。而且次被告在案中確有疏忽，更已經不是第一次因不小心駕駛而被定罪，法庭量刑時需反映其罪責，不過法庭同意判次被告接受社服令是合適的，因此判他接受社服令。