教學助理非禮5女生囚31月　求情認宅男指學校環境高危

中學男教學助理被指於2016年至去年間，在上課途中非禮5名女學生，包括從後環抱女生示範如何使用電鑽及電鋸，乘機以手腕壓女生胸部及以私處壓女生臀部，又拍打女生背部令對方胸圍扣鬆脫等。男助理事後被捕，今(4日)於區院承認8項非禮罪，求情指他是一名喜愛模型車的宅男，不懂與異性相處，案發時因身在高危環境致犯事。法官斥他利用其身份地位犯事，違反事主對他的信任，判他即時入獄31個月。



36歲被告陳鷹豪，控方指他過往曾有一項在公眾地方作出擾亂秩序行為的犯事紀錄，當時被判處履行社會服務令。求情指被告本質善良及孝順，還押期間亦深切反省，正視自己的問題，與親友商量尋求協助，並有撰信向校方、學生等致歉，承諾不會再犯。被告事後已尋求專業協助，他過往雖曾拍拖，但不長久。而相關醫生報告亦指被告身處學校高危環境，不懂處理兩性關係而犯事，惟被告並沒有孌童癖等性異常問題。辯方並替被告呈上求情信，當中包括其模型車迷好友所撰的求情信。



法官判刑時指被告藉擔任教學助理期間，於上課途中，利用其地位借機侵犯5名12至13歲的女學生，違反事主對他的信任，更不止一次針對部分事主來犯案，行為亦令事主感到難堪及侮辱，案件嚴重。但考慮到被告能勇於面對自己的問題，相信他已後悔，法官遂酌情減刑，最後判他上述刑期。



案情指2016年11月至2018年2月間，被告負責於設計及科技課堂上提供協助，在課堂期間，先後非禮5名女學生，包括從後環抱女生示範使用工具，以手腕壓女生胸部，私處壓女生臀部。在另外一些情況，他又曾雙手捉女生腰間，用腳掃女生臀部，以私處擦女生臀部，拍打女生背部致胸圍扣鬆脫等。被告不止一次非禮其中三名女生，有學生事後向校長投訴揭發事件。被告於去年4月被捕。