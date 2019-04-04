容偉業93歲祖母到庭旁聽　律師呈125封求情信

2016年的大年初一及初二發生的旺角暴亂，「美國隊長」容偉業早前被裁定2項暴動罪及1項襲警罪罪成，今(4日)在高院接受判刑。容的律師呈上超過125封求情信包括容的親友、家中同有自閉症人士的家庭、教會、市民等。律師讀出容的背景及部分求情信不時哽咽，首次到庭聽審的容偉業祖母亦忍不住落淚。



律師指容1歲時被生母遺棄，直至8歲才於長洲再與生母見面，容對生母唯一印象是耷低頭讓她替他洗頭，容望到其腳趾，自此對女性腳趾產生興趣，被稱為「怪人」。律師又指容29歲時跟家人因「女性腳趾」發生爭執被趕出家門，自此與祖母相依為命。陪伴容最久的正是93歲的祖母，容是其祖母的一切。祖母早前跌斷手不良於行才沒有到庭聽審，現時到庭卻令她難受。祖母的求情信稱她憂有生之年不能再見容，促法庭不要帶走他。



部分替容求情的人認為容單純且個性率直，因想交朋友才參與社會運動，容對被稱為「美國隊長」感自豪，不知是嘲諷他。求情信亦指自閉症會影響容的判斷力。律師又求法官考慮提取容的感化報告才判刑，法官亦稱上訴庭於本月16日將處理旺暴案其中一名上訴人的減刑上訴案，或有助本案判刑，故考慮押後判刑至該上訴有結果，但現仍未有最終決定。



至於另一被告袁智駒的代表律師求情時指，袁受到阿氏保加症影響，且未能控制其衝動行為，他曾因該病受同學欺凌。他被捕後亦曾因有壓力有自殺傾向需到聯合醫院接受治療，但他一直有參加義務工作並熱心服務社會。他當時是因見小販被驅趕而感憤怒，現已感後悔，並向公眾及警方道歉。多封包括袁及其他親友撰寫的求情信均形容他正直、善良、樂於助人等。律師希望法官能採納較低量刑起點及有關控罪的刑罰能同期執行。