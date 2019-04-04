去錯試場方寸亂　DSE考生遇好心的哥通融車資

文憑試考生去錯試場，定必方寸大亂，幸遇上好心的士司機幫忙趕赴試場。家住西環的應屆考生李同學昨天(3日)應考通識科，開考前發現去錯試場，急忙跳上的士，但因太慌忙找不到銀包，的士司機未因「無錢畀」拒載，只叫她日後把80港元的士費過數，司機更擔心她無錢吃午餐及搭車回家，再借出200港元應急，李同學心情始平靜下來，作答表現無受影響。



李同學之前兩天均在中西區聖士提反女子中學應考中文科，她誤以為昨天亦在該校應考，豈料抵達試場後才驚覺正確地點為跑馬地的瑪利曼中學，李同學急忙跳上的士趕赴，但在的士上「摷來摷去搵唔到銀包」，即致電母親求救，其母着她告訴司機郭先生，先送她到試場，再到其母工作地方取車資，司機說可日後過數，更借出200港元給李同學。



李同學母親向東網表揚郭先生的善心，指幸得司機幫忙，女兒開考前抵達正確試場，應試心情沒受影響，能夠發揮應有水準，女兒應試後始發現銀包在袋內，只是太緊張才找不到。李太感激司機幫助，過數時「過多少少錢畀佢飲下午茶」，但司機拒收，指助人為快樂之本，把多出的款項退回。