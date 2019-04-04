復活節港人最愛日韓團　京阪5天10688港元

今年復活節打工仔只需額外請4日假期，可自製10天長假，使短線及長線團均銷情理想，亞洲報團人數與去年相若，長線報團人數約升8%。與去年同期比較，亞洲短線團團費升3%至5%，長線團升5%。港珠澳大橋開通亦帶旺廣東省團，報團人數較去年同期增長約30%，團費約升35%，約有一半巴士團會用港珠澳大橋，最經濟的2天團只需499港元。



旅遊業議會公布今年復活節外遊團市道及團費概況，出發日由4月17日至22日。日、韓、台仍是港人首選，大阪、和歌山5天團，團費10,688港元，韓國5天團4599港元。首爾5天豪華團8499港元，可乘豪華客機往返，連續4晚入住國際五星級酒店。



長線團方面以南美團最貴，11天團費要42,999港元，19天團更要111,999港元。其次是北歐團，9天要32,998港元，冰島北極光10天團76998港元，全程乘商務客位，乘冰川雪車遊覽冰川美景，晚上特別安排乘遊船賞極光。



國內短線團除經港珠澳大橋的廣東省巴士團受追捧外，前往廣東省、桂林、廈門、張家界、貴州等地的高鐵團旅客人數亦較去年增加約一倍，團費上升25%，由香港西九龍高鐵站出發的高鐵團約佔70%。



2019年復活節部分旅行團收費

目的地 / 最低團費(港元)、天數 / 最高團費(港元)、天數

東京/大阪 / $10,688、5天 / $33,888、5天

韓國 / $4599、 5天 / $8499、5天

台北 / $2699、4天 / $6989、5天

北歐 / $32,998、9天 / $76,998、10天

西歐 / $25,298、11天 / $67,998、12天

澳洲 / $12,999、6天 / $38,998、9天

南美 / $42,999、11天 / $111,999、19天

廣東省(港珠澳大橋) / $499、2天 / $1899、3天

廣東省(西九龍站) / $799、2天 / $1679、2天