自願醫保手術保額不足　議員倡退稅鼓勵體檢

自願醫保計劃本周一(1日)正式推出，立法會議員郭家麒檢視各款自願醫保產品後，認為計劃存不少漏洞，如各保險公司保障範圍及賠償差異不大，惟保費可相差數倍。各類型手術的賠償額不足，基層市民仍要負擔較昂貴手術費，郭批評計劃保費高而保障又少，無法吸引市民用私營醫療市場，倡以退稅鼓勵市民做身體檢查等。



郭表示在標準計劃同一保障內容下，以65歲非吸煙男性為例，在較低價保險公司的保費為7332港元，較高價的保險公司卻收21,028港元，相差近3倍。各計劃保障額不足，尤其「通波仔」心術、癌症手術及腹腔鏡手術。舉例指通波仔手術最多可申5.6萬港元，惟一般手術費已需要13萬至16萬港元，市民仍需付巨額差額。



郭續稱計劃只保障住院及手術費用，不包普通及專科門診費用，變相毋須入院的投保人無法受惠。他又稱，65歲或以上人士入院風險較高，惟他們往往無法享有退稅優惠，「除非佢哋好似羅致光咁，長命120歲又有人請」，認為計劃「完全冇用」。他建議容許無購買自願醫保的市民，在使用私營醫療的專科門診及住院服務時可有一定額退稅。