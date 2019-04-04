一個月截12宗非法餵野豬　黑點擬裝新款垃圾桶

香港野豬為患，不時大鬧市區。漁農自然護理署表示，過去一個月在禁餵區進行一連串打擊非法餵飼野豬等野生動物的特別行動，阻截12宗非法餵飼野生動物個案。



為處理野豬在市區滋擾的問題，該署2017年推出野豬捕捉及避孕/搬遷先導計劃，截至上月，已進行45次行動，共捕獲166頭野豬，並把當中121頭野豬搬遷到偏遠的郊野地點，為當中78頭合適和身體狀況良好的野豬進行避孕或絕育處理。



為減少野豬及猴子等野生動物從垃圾桶內覓食，漁護署正和食物環境衞生署及環境保護署開展一項顧問研究，以改善垃圾桶的設計，預計今年上半年在個別經常被野生動物滋擾的黑點進行實地測試。另外，該署負責野豬管理工作的專責小組共有6人，會從其他組別暫時調配8名人員協助有關工作，2019/20財政年度，負責管理野豬的工作的人手將增至26人，並會在進行野豬捕捉及避孕/搬遷先導計劃時調派更多人員參與行動。



根據《野生動物保護條例》，金山、獅子山及城門郊野公園、大帽山郊野公園的部分地區、大埔滘自然護理區、鄰近大埔道之郝德傑道地區及大埔道琵琶山段被指明為禁餵區。於禁餵區餵飼任何野生動物，包括野豬，違例者最高可被判罰款1萬港元。