網民熱話：改裝巴士驚現本港　網民：豪華巴士？

香港改裝車輛的法例嚴格，惟有人竟肆無忌憚改裝巴士？有網民在 Facebook 專頁「事無大小交通資訊情報區」上載一系列「改裝巴士」的照片。從照片可見車廂增設了桌子、儲物櫃、雪櫃等設備，舊巴士搖身一變露營車，令網民嘖嘖稱奇，大讚巴士公司「物盡其用！」



Facebook 專頁「巴士台 HK Bus Channel」解說「改裝巴士」的由來，「九巴使用已退役的富豪超級奧林比安舊巴士，改裝成員工休息室」。可見「改裝巴士」的車身被貼上「九巴員工休息室」貼紙，內部設施更是麻雀雖小，五臟俱全。下層不但提供微波爐、雪櫃及水機等，座椅之間更放置餐桌，方便員工在內用餐。上層則移走原來的座位，放置多張躺椅供員工可以小眠一頓。經改裝的舊巴士儼如旅行車一般，不少網民表示想目睹其真身，惟巴士台補充，「『改裝巴士』停泊於九巴車廠內，供特別更車長使用。」



網民大讚九巴公司物盡其用之餘，又體貼員工，「腳櫈都有埋，不知幾舒爽」「睇落啲設施都唔錯同齊全」。有眼利的網民發現車廂內放置幾台風扇，猜測車上已冇冷氣供應，「冇冷氣嘅？」「冇冷氣等於焗桑拿」。



網民有話說：



Kinshing Li：係唔係每個站頭都擺一架喺度？



Yo Wong Bra：九巴咁落力保育舊車，讚！



Chui Chin Pang Justin：豪華巴士。



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