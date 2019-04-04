去年山泥傾瀉事故增逾60%　600張斜坡修葺令仍未做

雨季即將來臨，山泥傾瀉風險不容忽視。土力工程處去年全年接獲253宗山泥傾瀉事故報告，較2017年上升逾60%。處方表示，截至今年1月，有近600張危險斜坡修葺令仍未完成處理，山泥傾瀉危機四伏。



去年的253宗山泥傾瀉事故中，大多影響道路、行人路及寮屋。受大雨影響，處方於去年8月29日接獲高達58宗山泥傾瀉報告，當中17宗是發生在粉錦公路近打石湖一帶，以致該處一段來回行車線全線封閉近4天。



反而去年9月15日，即超強颱風山竹襲港期間，處方僅接獲27宗山泥傾瀉報告。土力工程處副處長(港島)歐陽仁生表示，山泥傾瀉風險與雨量分布及降雨長短相關，雖然山竹襲港期間風力十分強勁，但反觀雨量不算多，最大24小時雨量亦僅錄得344毫米，風險較低。



歐陽仁生又指，城市發展、斜坡老化及極端天氣會令香港整體山泥傾瀉風險上升，呼籲大眾未雨綢繆，持續改善斜坡安全及增強抗禦特大暴雨的能力。



為提高市民避險意識，土木工程拓展署於今年6月開始展開為期一年的「晴天行動2.0」設立公眾講座等教育活動，亦響應聯合國制訂的減輕災難策略，提高市民對天然災害的警覺性等。