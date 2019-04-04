律政司覆核虐狗案刑期失敗　官指變數大難定判刑尺度

曾於石鼓洲戒毒中心接受戒毒的男子馮志凱，3年前涉聯同另一名院友對一頭寄居在中心的唐狗拳打腳踢，再以膠水管勒頸和射水，被控殘酷對待動物罪被判監3個月，後來經覆核加刑至4個月。不過律政司一方仍認為案件判刑太輕，向高院原訟庭申請覆核刑期，及請求上訴庭對殘酷對待動物罪定下量刑指引。案件今年2月審訊，上訴庭今日(4日)以書面判決，駁回律政司覆核申請，維持4個月判刑不變。而上訴庭亦在判詞列出罪行的加刑因素，供給下級法院判刑時作參考。



本案判決是上訴庭三名法官一致達成，判詞則由潘兆初法官代表撰寫。他指有關罪行涵蓋的範圍十分廣泛，幾乎包括所有野生和馴養的動物，犯罪方法則包括打、踢、過度策騎驅趕、心理傷害，以至主人容許其他人向其動物施虐等，條例亦同時對野生、家居飼養和商業飼養的動物適用。再加上不同的犯案動機、受害動物種類、傷勢、犯案者個人背景等，法官指此罪的變數實在太大，不宜定下判刑準繩或尺度，只能按個別案情量刑。



對於律政司提交外國類似法例罰則及量刑指引作參考，上訴庭就指比較之下，其他地區的相應法例較香港現行條例更成熟仔細，對罪責劃分也更清晰明確，例如會把傷害的因素列出，把傷害程度分成嚴重、中等、輕微等不同程度。至於香港的法例應否作出修改，則應由政府及立法會處理，法庭只能按現行條例考慮。



上訴庭強調，虐待動物有違人性，是令人極其厭惡及文明社會不會容忍的殘忍行為。法庭更舉控方提供之數據，指政府在2006年修法，把罪行最高刑罰由監禁半年罰款5000港元，加至監禁3年罰款20萬港元，惟這十多年來個案仍不斷發生。大部分個案因未能確認犯事者而未能提出檢控，可見此類案件不易將犯人繩之於法，亦會令人因心存僥倖而犯案。而且學術研究顯示，虐待動物的犯人往往傾向干犯對人施用暴虐的罪行，因此法庭同意刑罰必須具阻嚇性，以壓制犯事者的暴力傾向。



上訴庭指出，如犯事者長時間施虐、使用極端暴力或武器、對受害動物造成持續傷害或痛苦、有預謀犯案、以變態方式對待動物以獲取快感、違反受託人責任、公開犯案讓公眾目擊、利用互聯網等科技播放犯案經過以作宣傳鼓吹、以及重複犯案，都是加刑因素。



就本案而言，律政司指原審裁判官無充分考慮控罪的立法原意、案情涉及的折磨元素及被告欠缺悔意，認為應調高量刑起點至14個月監禁。上訴庭不同意裁判官無考慮這些因素，案情亦無顯示被告以變態心態施虐以享受快感。惟原審裁判官以6個月作量刑起點可說略輕，應調高至8個月。但因本案被告早已服刑完畢，要他重回監獄會對他造成困擾，故就算重新判決亦會把刑期減至6個月，與之相比，判監4個月不屬明顯過輕，法庭因此拒絕干預。