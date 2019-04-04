再增7宗麻疹2人於機場工作　補打針都中招

麻疹病毒繼續肆虐香港機場，今日(4日)截至下午新增7宗麻疹感染個案，分別為5男2女，全部人情況穩定，其中2人是機場員工，他們本身已接種2劑疫苗，並於3月29日於機場再補打針，但仍中招，另有個案在病毒傳染期內曾到澳門。



該2名機場員工包括一名23歲乘客服務主任，男性，無外遊紀錄，於機場1號客運大樓5樓禁區工作，上月31日到威爾斯親王醫院急症室求醫，本月1日到北大嶼山醫院急症室求醫，並轉送瑪嘉烈醫院入院接受治療。另一機場員工是24歲行李服務主任，女性，於機場1號客運大樓6樓工作，潛伏期內曾往台北，她前天(2日)開始出疹，同日向私家醫生和到威院急症室求醫，並入院接受治療。



至於另外5名新增患者年齡介乎11個月大至31歲，包括一名曾接種一劑麻疹疫苗的22歲男子，於潛伏期內曾前往日本，於病毒傳染期內的上月29日下午，在上環坐噴射飛航往澳門，翌日(3月30日)下午坐金光飛航返港並於當天開始發燒，本月1日出疹，前天(2日)先後到明愛醫院急症室和瑪嘉烈醫院急症室求醫，同日入住瑪嘉烈醫院接受治療。



31歲男患者則報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期和病毒傳染期曾往深圳，上月30日向私家醫生求醫，翌日(1日)到天水圍醫院急症室求醫，並轉送博愛醫院入院治療。另一名31歲男患者報稱曾接種麻疹疫苗，潛伏期內曾前往越南。



新增患者包括一名11個月大男嬰，他仍未適合接種麻疹疫苗，潛伏期內於深圳居住，本月1日被帶往聯合醫院急症室就診並入院治療。另有一名2歲女童，曾接種一劑麻疹疫苗，在病毒傳染期內則曾前往深圳，上月31日被帶往天水圍醫院急症室求醫，翌日被轉送瑪嘉烈醫院入院治療。



連同上述個案至今累積50宗麻疹確診個案，當中有23人曾於機場工作或屬航空公司職員。