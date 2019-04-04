下周二起陸續派$4000　冇帳戶者改收現金支票

關愛共享計劃向合資格市民派發4000港元，惟處理申請進度緩慢。政府發言人表示，截至昨日(3日)為止，在職家庭及學生資助事務處轄下的在職家庭津貼辦事處(職津處)共收到約260萬份申請，並已向約150萬申請人發出申請確認通知，意味仍有約110萬申請人未接到確認通知。



職津處目標是於4月底前，就2月及3月內收到的申請發出確認通知，並不遲於5月第3個星期就計劃截止日期(即4月30日)前收到的所有申請，發出申請確認通知。如申請人在5月底仍未收到確認通知，應於6月30日或之前致電或經電郵向職津處查詢。如職津處確定沒有收到個別人士提交的申請，會讓他們補交，在此之前申請人毋須重複遞交申請。職津處會於下周二(9日)開始陸續批准申請及發放款額，目標是年底前處理所有申請。



市民若沒有以個人名義開設的銀行戶口，本須親身前往觀塘職津辦領取現金支票，再到銀行兌現。政府今(4日)表示，申請人如沒有帳戶會以香港郵政特設派遞服務，把現金支票(無劃線抬頭人支票)派遞。申請人如未能於派遞時收取郵件，可憑派遞郵件人員留下的職津處通知卡，在14個工作天內往指定郵局領取，領件人亦可在郵政網頁或致電通知卡所示的熱線，要求更改領件的郵局。



如申請人在指定的14個工作天後仍未領取支票，職津處會致電申請人，安排申請人於其選擇的郵局或位於旺角始創中心16樓的關愛共享計劃辦事處領取支票。



曾提出增加支票派發點的勞工界立法會議員何啟明，對政府改以特設郵遞送支票，批評當局朝令夕改，因申請人填表時未必填報自己地址，或無固定居所，突然改變領取支票方式或引起混亂，在職巿民如更改領取支票到工作地點附近的郵局，又需再登入香港郵政網頁或致電熱線更改，做法擾民，他希望政府在各區增設領取支票點，讓市民親身領取。