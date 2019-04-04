紅磡站多12支鋼筋出問題　最短扭入5.3毫米疑剪短

沙中線紅磡站擴建月台鑿石屎檢查有新進展。路政署今日(4日)公布多18支鋼筋檢測結果，當中有12支鋼筋的接駁長度不達標，最短一支鋼筋的螺絲頭只扭入螺絲帽5.3毫米，並沒有扭紋外露，有可能曾被剪短。現時接駁不達標鋼筋總數增至30支。



新增的12支「肥佬」鋼筋分別位於「南北走廊C1區月台層板近西面連續牆頂部」、「東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部」，以及「南北走廊C2區月台層板近西面連續牆頂部」，全部的接駁長度介乎5.3毫米至36.4毫米，較接駁標準連檢測誤差在內的37毫米少1.62%至85.67%。當中，接駁最短的一支鋼筋位於「南北走廊C1區月台層板近西面連續牆頂部」，由於沒有扭紋外露，代表可能曾被人剪短。此次是港鐵改良超聲波檢測方法後首次發現可能曾被剪短的鋼筋。



另外，是次公布的鋼筋檢測結果中，首次出現月台層板中心位置的鋼筋檢測結果，涉及4支「B3層」鋼筋，分別位於「東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部」及「東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部」，其中2支位於「東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部」的B3層鋼筋屬於接駁不達標，其螺絲頭只扭入了螺絲帽35.9毫米及32.8毫米。



中科今年1月曾發聲明質疑，當時路政署公布的鋼筋檢測結果，被檢測的鋼筋全部位於月台層板的最頂層(T1層)及最底層(B1層)，但實際月台層板厚達數米，中心位置亦有多層鋼筋，港鐵公布的開鑿方案中亦指隨機開鑿的位置，其開鑿深度不一，若開鑿至月台層板中心，會檢查到更多鋼筋。