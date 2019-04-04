特別財會：去年129宗公共工程貪污投訴　定罪者升

香港近年多項大型基建工程屢爆醜聞，當中包括港珠澳大橋及港鐵沙中線等。廉政公署就財政預算案回覆立法會財務委員會的資料顯示，去年共接獲129宗有關公共工程的貪污投訴，雖較前年的149宗下跌，但較2016年的76宗大幅上升近70%，其中81宗屬可追查投訴，與前年的88宗相若；去年共有11人被定罪，較前年4人大升1.75倍。



廉署指，公共工程是指由公營機構，包括政府及使用公帑的公共機構，或其聘請的承辦商及顧問所進行的工程，有關投訴包括涉及承辦商、工程顧問或供應商的貪污勾當，使用虛假文件欺騙事主的不法行為，亦有涉及有關人事管理的貪污指控。執行處會定時檢討相關投訴趨勢，及案件的嚴重及複雜性，調配人手加強打擊。



為加強對政府項目提供防貪服務，包括主要建築材料質量監控的防貪研究，及提升相關從業員的防貪意識，廉署防貪處已於2018至19年度開設3個職位，2019至20年度不需投放額外人手及開支。



廉署去年接獲涉保險業的貪污投訴為36宗，雖較前年下跌，但被檢控人數多達8人，較前年只有1人大幅增加，廉署將於今年展開為期兩年的保險業道德推廣計劃，開支約240萬港元。