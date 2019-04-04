網民熱話：巴士也留位？　港媽用書包幫同學霸位

乘搭巴士，有誰不想上車就有位坐到目的地，不過遇上繁忙時間就唯有「棟篤企」。然而今日(4日)有網民見到驚奇一幕，有乘客竟理直氣壯地利用個人物品為友人霸位，不禁說了一句：「原來巴士有留位服務」。



貼文者Shandi Cheung在Facebook專頁「元朗吹水區」分享「留位」奇景，指事發在由天水圍到高鐵西九龍站的69X線巴士上，當時巴士在總站已經九成滿，一名港媽上車後順道用書包為另一名稍後上車的港媽及同學霸位。期間有乘客曾經想坐空位，但被霸位港媽指「留咗畀人坐喎」後走開。數站後「留位者」上車坐下，並與霸位者齊齊在深水埗下車。



貼文者亦附上兩張照片，首先拍到霸位的當事人對面座位放了一個書包，其後第二張照片就拍到「留位」乘客已上車，霸位者就將書包掛到旁邊手把上。貼文者慨嘆之前搭車上班已遇過這兩名港媽數次，每次對方都只顧自己聊天，任由小朋友嘈吵喧嘩。雖然曾經勸籲「可唔可以細聲啲」，但就換來對方「畀說話你聽」，直到今次終於忍無可忍。



網民看畢都批評兩名港媽行為極為自私，直言「咩名校咁巴閉」，也有人稱見到會照坐「同佢講呢度唔係酒樓冇留位」。另亦有不少人揶揄巴士新設「留位服務」，詢問留位熱線號碼及笑稱「下次上車之前打電話留位」。



網民有話說



Mina Lei：一個做得出，另一個又好意思，無得頂。



Kwan Ho Tang：下次上車之前打電話去九巴留位。



Globy Lau：留位熱線係幾多號？有無加一？



NY Wong：乜嘢名校咁巴閉呀？



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro