全球大學影響力排名　港大第10浸大排60

英國《泰晤士高等教育》(THE)今年首設全球大學影響力排名，排名參考聯合國可持續發展目標，反映大學在履行17項可持續發展目標成果對社會、經濟及環境的影響力，香港有兩間大學打入一百強，香港大學排名全球第10，浸會大學排名60。



《泰晤士高等教育》按教育質素、性別平等、產業、創新與基礎設施、持續性市鎮規劃發展等指標，評定全球逾76個國家及地區約450間院校的表現，新西蘭的奧克蘭大學排名全球第1，加拿大的麥克馬斯特大學及英屬哥倫比亞大學並列第2，英國的曼徹斯特大學排名第3。



香港方面以港大排名最高，排名全球第10。港大在多個可持續發展目標分項都有不俗表現，當中在減少不平等方面排名全球第4，促進目標實現的夥伴關係方面排名第6，優質教育則排名第9。



港大發言人表示，港大一直致力加強對可持續發展的承諾。校方在發展願景文件中提出以可持續發展為原則，策略性地回應可持續發展的目標，引導大學的規劃和發展。面對可持續發展日益增加的挑戰，港大在推動不同界別之間的合作方面擔當領導角色，今次排名反映及表揚港大努力的成果。