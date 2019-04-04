政Whats噏：張宇人鍾國斌財會拉布　燒百萬公帑

早幾年民主派喺立法會瘋狂「拉布」爛透，民主派慣常拉布有三招，包括點算法定人數、提中止待續或休會待續議案等，嘥時間兼嘥錢。但自前年修改《議事規則》後，民主派無力招架，但仍喺舊年就觀塘音樂噴泉再喺財務委員會玩嘢，但後來竟然反高潮，由建制派拉布反對政府部門開位同興建環保設施撥款，兩派單喺財委會同工務小組因為處理拉布嘅問題，合共用咗4小時23分鐘，燒咗117萬港元公帑！



根據立法會秘書處最新就財政預算案回覆財委會嘅資料，披露財委會、工務小組及人事編制小組就處理中止或休會待續議案嘅時間，喺2016至17年度，3個委員會共花27小時40分鐘，使逾752萬港元，2017至18年度已大幅暴跌至2小時53分鐘，花約65萬港元，2018至19年度、截至今年2月卻回升，達4小時23分鐘，花費逾117萬港元。



點解會低位回升？翻查紀錄，舊年11月財委會審議造價5000萬港元嘅觀塘音樂噴泉撥款時，泛民拚死一博提中止圖拉倒撥款終被否決，之後到審議勞工處開位負責搞撤銷強積金對沖，代表商界嘅自由黨紡織及製衣界鍾國斌出手，喺財委會提中止叫政府返去諗清楚先搞，最後亦逃不過被否決的命運。



工務小組花咗1小時零4分鐘處理中止或休會待續議案，就要「歸功」於鍾國斌黨友、飲食界議員張宇人，佢不滿環境局喺北區沙嶺興建廚餘廠貴，兼且不符成本效益，即場策動建制派反政府，成功中止議案「發還重審」。據了解，政府已成功冧掂張宇人，令工程成功喺工務小組通過，相信下關財委會亦會暢通無阻。



此外，民主派拉布第四招係提出臨時動議，根據秘書處資料2018至19年度、截至今年2月，財委會處理臨時動議就花2小時12分鐘，涉款逾59萬港元，工務小組則花11分鐘，使約4.9萬港元，人事編制小組則為55分鐘，涉及24萬港元。



世界各地議會都有拉布，但都係喺必要時、民意強烈嘅時候出動呢個「撒手鐧」，反之民主派就濫用拉布，而班高官連搵建制派幫手都懶，令建制派議員不滿要拉埋一份。白白使多咁錢，最終邊個係受害者？咪係納稅人囉！