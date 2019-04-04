打3針都中麻疹　專家：有機會是疫苗反應

新增7宗麻疹個案中，有2宗機場工作的患者曾接種3劑麻疹疫苗。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，患者有機會是接種麻疹疫苗後引起輕微徵狀，關鍵在於衞生防護中心稍後為患者樣本進行基因分型，若基因分型屬B3則較大可能是透過感染確診，而出現疫苗反應的人，基因分型應該會屬於A型。防護中心目前仍在分析兩人的基因，未有結果。



何栢良解釋，麻疹疫苗是減活疫苗，其特徵是接種後於數天至一周時間內，有機會出現輕微的發燒、呼吸道症狀、小量紅疹的反應。不過，從防護中心最新公布麻疹個案的列表中，估計仍未完成基因分析。他說，若出現A型的基因分型，較大機會是打針後出現的正常反應，而且沒有傳播風險；若屬B3型則較大機會透過傳播病毒「中招」，不過由於患者已接種3針，身體已有非常多抗體，他們再傳播病毒予他人的機會很微。



他估計，機場接種站曾有大批人去排隊打針，不排除其後也有機會出現一些打針後有疫苗反應的人，出現在麻疹個案列表中。他強調，目前的麻疹疫苗非常可靠，市民毋須因為打針都感染而過度憂慮。