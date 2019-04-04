高鐵炒人風波　外判工拒轉職可獲半月恩恤金

高鐵西九龍站外判服務承辦商早前突然裁員逾200人，一度激發數十名員工到站內靜坐抗議。承辦商其後「轉軚」，表示會作出原薪轉職等安排。協助員工的香港鐵路工會聯合會今日(4日)再派代表與港鐵及涉事外判公司會面，並引述外判公司指，將安排所有受影響員工原薪轉職到該公司轄下其他工作，若員工不計劃轉職，將獲約半個月人工的恩恤金補償。



工會主席林偉強表示，今次與港鐵及外判公司代表會面，勞工處代表亦在場，外判公司已答應工會三大訴求，包括停止裁員、為員工提供轉職安排及作出合理賠償。林引述該公司指，不論員工表現，早前獲解傭的員工均可選擇原薪轉職，轉到該公司轄下其他工作，包括保安、商場服務助理等。如員工不計劃轉職，則可選擇補償方案，領取相等於15天工資的恩恤金。



據了解，大部分員工將選擇領取恩恤金，林直言，相關方案不算是好方案，認為事件源於外判服務的問題，促請港鐵或政府取消外判服務制度，為員工提供保障，工會將會繼續監察及跟進事件。



港鐵回應指，歡迎西九龍站服務承辦商與員工達成共識，港鐵會敦促承辦商妥善執行相關安排，過程中須遵守僱傭條例，並與員工保持溝通。