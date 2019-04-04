潤記糖水：勞福局長玩卸膊　長者就業乃廢噏

政府嫌貧棄老有目共睹，一邊收緊長者福利，一邊叫長者重投就業市場，可惜政府對他們就業支援嚴重不足，令年長一輩生活百上加斤。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《潤記糖水》，今集要「潤一潤」勞工及福利局局長羅致光，話就話掌管勞工及福利事務，但對長者搵工困難視若無睹，擺出一副事不關己的涼薄態度，實在有違市民期望。



立法會福利事務委員會日前舉行公聽會，有年屆67歲黃姓拾荒婆婆以個人經歷，指高齡人士搵工作時處處碰壁，黃婆婆稱面試了10份工，無一獲聘用，認為職場年齡歧視問題嚴重，希望政府能為長者規劃更多工作，讓長者活得更有尊嚴。豈知羅致光聞言後，只叫黃婆婆找勞工處協助就業，她聞言後即在座位上痛哭，如此一幕正是社會上不少貧困長者哭訴無門，高高在上的為官者懶理民間疾苦的寫照。



節目點出勞福局局長也嫌貧棄老，又如何推動僱主拋棄年齡歧視，接納長者重投就業市場？政府對長者大關福利水喉，叫他們自力更生的同時，卻未有推出相應就業支援，完全是不負責任。更諷刺的是，有非政府機構管理層被爆年薪高達270多萬港元，政府對公帑的運用冇監冇管，資源未能用在最有需要的人士身上，反而落入管理層的口袋，導致肥上瘦下問題愈來愈嚴重，難怪扶貧愈扶愈貧，港人生活愈來愈不堪。



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