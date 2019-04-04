SEN學生自學寫程式　創作App獲智慧市民大獎

有特殊學習需要(SEN)的學生只要努力亦可在資訊科技界闖出一片天。17歲的SEN學生卓軒現就讀中五，因天生有自閉症，不擅與人溝通。他加入社企iCare的「與別不同遊戲工作室」項目，與其他SEN同學合作，並自學編程技術，共同創作出成語及音樂遊戲學習應用程式，更獲香港資訊及通訊科技獎中的智慧市民大獎。他笑言日常不太懂表達自己，「但寫programme(程式)就可以表達到我自己嘅諗法。」



香港資訊及通訊科技獎今(4日)舉行頒獎禮，共收到802份參賽作品，選出8個獎項類別得主。幫助卓軒投入應用程式設計的iCare創辦人Tiffany表示，今次項目共有8個SEN家庭一同參與，她指常有人認為SEN學生畢業後常要做比常人更辛苦的粗重工作，希望投過計劃鼓勵SEN學生，只要努力亦可實現夢想。



另一得獎人是眼科醫生梁啟信，利用虛擬現實(VR)技術，創作出一套能全面評估日常生活視力情況的系統。他指以往臨床診斷中，常有病人檢測出視力良好，但卻反映看不清景象的情況，VR檢查技術可了解病人日常生活的視力狀況，有助醫生診症。



另外，大會宣布年度大獎作品為「虛擬主播系統」，其創辦人李嘉俊稱系統可進行動作捕捉，實時製成動畫。