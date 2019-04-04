律政司檢控不時甩轆　議員學者轟應告唔告

律政司的檢控工作近年不斷出現「甩轆」情況，立法會議員葛珮帆批評律政司不肯修改過時法例，過往亦未有做好檢控工作。前立法會議員王國興亦指，律政司的檢控工作甩漏甚多，壹傳媒黎智英涉「黑金」秘捐案、涉違法佔中案及涉刑恐東方報業集團（東方）男記者案，至今仍未被檢控，完全是「混帳」。有學者指外界感覺律政司司長鄭若驊無做好本分，不勝任司長一職。



葛珮帆指，本港很多法例未能與時並進，但律政司不肯修改，她早已警告律政司「遲早出事」。她又指，律政司未有做好檢控工作，包括去年有一宗「唔告貴利告債仔」案亦受法官批評；至於黎智英涉參與佔中案、涉刑恐東方記者案，仍未被檢控，讓外界感覺「應告唔告，告又冇做好工作」。



「廿三萬監察」發言人王國興指，今次判決可見律政司無能又懶散，「貪就手」以不誠實取用電腦罪成為「百搭」檢控，而律政司的檢控工作甩漏甚多，尤其是鄭若驊上任不久就決定不檢控黎智英涉及的「黑金」秘捐予民主派政黨或人士的案件，實屬「離譜、搞錯」，黎又涉違法佔中案，以及涉刑恐東方記者案，至今仍未被檢控，完全是「混帳」。



理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強指，今次洩試題案令律政司公信力完全被摧毀，律政司一直以來甩漏頗多，黎智英涉及「黑金」秘捐案、違法佔中案，黎亦涉刑恐東方記者案，多宗案件一早應被檢控，但黎至今仍逍遙法外，而鄭若驊被問到為何不檢控黎智英時，更「擺官威唔答」，令人感覺鄭無做好本分，不勝任律政司司長一職。



黎智英於二０一七年六月四日出席維園六四祈禱會後，突走到在場進行正常採訪的東方男記者面前，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，以「Ｘ你老母Ｘ」、「我實會搵人搞Ｘ你」、「我影Ｘ咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時有相有片，證據確鑿，但案件拖延二十二個月，律政司仍未檢控黎，引起社會強烈批評，質疑黎是有「保護傘」、律政司是否害怕黎背後的外部勢力。