洩試題案三被告仍在協和任教　一負責資訊科技

中華基督教會協和小學入學試題外洩案件由原審開審至今約三年，最後以律政司敗訴告終，協和小學網頁的資料顯示，涉事的三名協和小學教師仍在該校任教，當中一人更負責校內資訊科技工作，惟協和小學昨表示不會評論案件。教育界人士透露，案件引起學界對試題保密工夫的重視，有學校會預先擬定多套入學試試題備用，直至面試當日才揭盅，連校長也不知道當日的考核內容。



案中四名被告依次為在協和任教的鄭嘉儀、曾詠珊、黃佩雯，及次被告舊同學余玲菊，其中鄭嘉儀、曾詠珊、黃佩雯在案發後一度停職，但根據協和小學網頁的最新教職員資料，曾詠珊是一七至二○一九年度校董會的替代教員校董，亦是學校主任，負責校內資訊科技事宜。而鄭嘉儀及黃佩雯則分別是小一及小五的班主任。



今次事件源於小一入學叩門試試題外洩，在教育界引起軒然大波，不少學校隨即提高試題保密程度，有教育界人士指以往校長及全校教師都可知悉入學試試題及評分準則，但今次案件曝光後，部分學校只允許負責入學事宜的教師接觸試題，更會預先擬定多套題目備用，至面試當日才抽籤決定選用那套試題，保密工夫做到足。