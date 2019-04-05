探射燈：攝影機不足　繁忙幹道衝燈普遍

連接沙田和馬鞍山的沙田大涌橋路，共有7條行車線，部分路段限速每小時高達70公里。沙田區區議員姚嘉俊指，留意相關路段的意外多於凌晨或清晨時分發生，不少牽涉職業司機。他估計大涌橋路數個燈位均為「順燈」，熟悉路段的職業司機於非繁忙時間「一路踩住油去」，衝燈情況甚為普遍，容易發生意外。



除順燈的大直路外，衝燈情況於紅燈時間長的路口亦見普遍。東網早前報道，九龍灣的承啟道與沐泰街交界燈位最長達3分50秒，有農夫車中午時分在紅燈亮起數秒後依舊照行，並且在列明「不准掉頭」的標誌前掉頭，涉嫌雙重違規。中環亦有中港牌的私家車沿皇后大道西準備轉往畢打街時，無視紅燈亮起4秒仍照衝，險撞途人。



公共運輸研究組發言人鄭衍祺認為，針對如大涌橋路的繁忙幹道，應該加裝多部衝紅燈攝影機，讓職業司機有所警惕，亦可收集有關車流量的數據，控制燈號的時間。對於車流量較低而燈號較長的路口，可引入「智能出行」系統，讓交通燈根據車流量自動調節等候時間，提升公共交通效率，同時減少司機衝紅燈的情況。

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