探射燈：大涌橋路意外頻　未納入交通黑點

沙田大涌橋路與沙田鄉事會路及沙田圍路交界，雖不屬於運輸署定義的交通黑點，但過往曾多次發生嚴重交通意外。有區議員指出，大涌橋路多個十字路口車流量多，交通繁忙，不時有司機睇錯「孭仔燈」肇禍，建議改善道路設計減少意外發生。



去年5月大涌橋路發生2宗小巴翻側意外，5月7日1輛小巴駛至獅子山隧道公路交界被九巴猛撞翻側，9人受傷被困。同月29日，1輛小巴駛至火炭路交界時與輕型貨車相撞，小巴翻側造成人疊人，導致14人受傷。2015年，亦有5車於大涌橋路連環相撞，造成1死19人傷。2010年，有小巴與的士於上址相撞，小巴失控連環撞欄後直插行人隧道內「反肚」，兩車俱有乘客被拋出車外，造成2死5人傷。



沙田區區議會交通及運輸委員會副主席容溟舟指，上址共有3個交界位，全部均設有「孭仔燈」。時速限制為每小時50至70公里，亦是馬鞍山至沙田其中一個必經之路，車流量高。他認為上址的道路設計有改善空間，如於直走和轉向的行車線中間加裝道路中央分隔帶，並將孭仔燈分開成兩組獨立燈號，分開安裝，令指示更清晰，有助減少司機「睇錯燈」的情況。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

