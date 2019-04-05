探射燈：孭仔燈易睇錯　3日2釀車禍

「孭仔燈」黑點屢生意外，沙田大涌橋路近日接連發生車禍，東網記者發現在不少孭仔燈黑點，亦出現司機「睇錯燈」而「唔識開車」，或衝燈與過路行人及輕鐵擦身而過的驚險場面。立法會議員批評，問題已存在多年，運輸署卻歎慢板，遲遲不作改善，讓不幸意外不斷輪迴。



部分路口設置俗稱孭仔燈的交通燈號，分別以箭嘴及紅綠燈的燈號，顯示車輛可直行、右或左轉，用於分流及提醒駕駛人士可優先轉彎。日前大涌橋路一處設有孭仔燈的十字路口，3日內發生2宗車禍，現場仍留有車禍殘骸。而該十字路口四面車輛均可依孭仔燈指示優先20秒左轉，但短短半小時內，已有3輛學神車和的士，即使轉燈後仍遲疑不行，需後來車輛響號示意。



土瓜灣天光道和馬頭圍道交界的十字路口，共有兩組燈號，分別指示司機向左轉和直去，外加一個右轉的綠色燈號。當3組燈號同時亮起時，天光道的車輛可以同時直行、左轉和右轉，惟約20秒後，直行和右轉的燈號會首先熄滅，但多部車輛仍然繼續直行。同時，馬頭圍道直駛方向的燈號已經轉成黃燈，附近北帝街行人過路處的斑馬線亦已變成綠燈，車輛與準備過馬路的行人擦身而過。



屯門輕鐵路軌沿線與馬路交界處亦設有多組孭仔燈，2016及2014年有司機疑看錯孭仔燈號而與輕鐵相撞意外。而在屯門鄉事會路與友愛路交界，兩組向左和向前的燈號，外加一盞右轉的孭仔燈，但東網記者直擊當左轉燈號熄滅時，有的士依然衝紅燈轉左，險撞輕鐵。



香港汽車工業學會會長李耀培表示，孭仔燈不適宜安裝於太寬闊的路面，不熟悉路況的司機一旦「睇錯燈」又未能及時駛過路口，會增加意外危機。他建議署方改善燈位設計，例如在原有燈號上方加設轉向燈號，亦可考慮參考外國與內地的設計，在孭仔燈上加裝倒數器。



「試過反映某個孭仔燈黑點作改善措施，簡單如掉轉燈號就可解決嘅問題都拖咗5年！」立法會議員陳恒鑌批評，運輸署做事歎慢板，他指孭仔燈黑點眾多，署方有必要就事故頻生的地點詳列黑點名單，並主動作出針對性的改善措施。



運輸署回覆，2016年至今年2月，上述沙田路段共發生17宗交通意外，屯門路段有9宗，土瓜灣則有26宗。署方去年全面檢討沙田路段的道路安全，並提出各項提升安全措施，部分會於今年至明年分階段完成；而其他路口交通燈的配置或道路標誌已清晰指示駕駛者方向。

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