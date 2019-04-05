Dr.東：耳中風無先兆　延治療損聽力

若果一覺醒來突然一隻耳朵聽不見聲音，聽力大幅下降，可能是耳中風。耳鼻喉科專科醫生指，耳中風即突發性感音神經失聰，與腦中風無直接關係，年輕人與長者均可能遇上，且事前可全無先兆，頭暈與耳鳴可能已是徵狀。更可怕是，發病後一周為治療黃金期，一旦無及時治療，聽力或永久受損。



耳鼻喉科專科醫生陳鍵明指，突發性失聰非罕見病，多數發生在單耳，兩邊同時出現較少見，臨床經驗顯示平均每個月有一至兩名患者求診。他提到，患者初時聽東西「沙沙聲」，之後聽力會短時間內惡化，部分人誤以為是耳垢多聽不清，結果延誤治療，雖然六成患者在適當治療後能康復，但治療有誤，隨時難以恢復原來聽力水平：「愈遲醫，恢復程度愈差。」



突發性感音神經失聰有明確定義，即三日內連續三個頻率的聽力都出現大於三十分貝的下降。陳指，醫生會為患者進行純音聽力測試，評估聽力水平，以及磁力共振等檢查，排除耳垢阻塞及中耳炎等問題，確定是聽力神經問題後，會立即進行「大包圍」治療。



陳解釋，突發性失聰無明確病因，目前多數認為可能與過濾性病毒感染有關，亦可能是內耳神經血管堵塞，故坊間亦稱為耳中風，令病人較容易理解，但實情與腦中風無直接關係，另有百分之一患者是聽力神經線長出纖維瘤所致，故治療將圍繞幾種可能性進行嘗試。



治療方法包括口服高劑量的類固醇消炎，同時配合通血管藥物，增加血液供應至耳朵，以及抗病毒藥物，患者通常約一周會逐漸康復，但聽力恢復程度因人而異，倘一周後病情無改善，則會考慮二線治療、即直接在耳鼓膜注射類固醇或高壓氧氣治療。



耳中風無年齡之分，但腎病、糖尿病等可能影響神經的慢性病病患、壓力大、休息不足或免疫力較低的人士更易「中招」。陳建議，充足睡眠、均衡飲食、增強抵抗力防止病毒感染是最有效預防方法。



※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽 Dr.東 fb：

https://goo.gl/lYComC

