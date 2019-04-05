醫委會否決海外醫生來港免實習　陳肇始：非常遺憾失望

醫務委員會日前開會表決放寬海外專科醫生考試後免做實習的安排，結果4個方案全遭否決。食物及衞生局局長陳肇始今(5日)撰寫網誌對此表示感到非常遺憾及失望。



她透露，上月初曾與醫生業界主要持份者會面，包括醫委會、香港醫學會、兩間大學醫學院、醫院管理局等代表，討論應對公營醫護人手短缺的可行方案，與會者一致認同公營醫療系統醫生人手短缺情況嚴重，有需要尋求解決方案，並就增加合資格非本地培訓醫生來港的誘因，達成一些共識。



她續指，針對已通過醫生執業資格試的非本地醫生，在公營醫療系統以有限度註冊安排工作一定年期，與會者原則上認同應該放寬實習要求。她稱仍會繼續與業界主要持份者溝通，探討及推展各可行方案，以應付醫生人手短缺的問題，其中包括促進以有限度執業註冊形式聘請100名非本地培訓醫生，醫管局亦會改善醫生和護士的晉升前景，並計劃增加藥劑師晉升職位，以加強他們對醫管局歸屬感。



醫學會會長何仲平今早在電台節目表示，對方案全數被否決感到失望，亦令投票的醫委會委員感到錯愕。他強調醫學會早前調查指出，75%會員支持海外專科醫生豁免實習，相信來自醫學會的醫委會委員，不會違背會員意願，不存在醫療霸權。他稱，沒有向來自醫學會的委員下指示，交由委員按會員意向作決定，又認為今次投票比以往複雜，事件是技術問題導致。他會去信醫委會，建議成立臨時委員會，提出其他不同方案再討論。