醫委會否決海外醫生來港免實習 陳肇始：非常遺憾失望
2019年04月05日 09:59
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陳肇始對醫委會否決放寬海外專科醫生考試後免做實習的安排感到失望。
醫務委員會日前開會表決放寬海外專科醫生考試後免做實習的安排，結果4個方案全遭否決。食物及衞生局局長陳肇始今(5日)撰寫網誌對此表示感到非常遺憾及失望。
她透露，上月初曾與醫生業界主要持份者會面，包括醫委會、香港醫學會、兩間大學醫學院、醫院管理局等代表，討論應對公營醫護人手短缺的可行方案，與會者一致認同公營醫療系統醫生人手短缺情況嚴重，有需要尋求解決方案，並就增加合資格非本地培訓醫生來港的誘因，達成一些共識。
她續指，針對已通過醫生執業資格試的非本地醫生，在公營醫療系統以有限度註冊安排工作一定年期，與會者原則上認同應該放寬實習要求。她稱仍會繼續與業界主要持份者溝通，探討及推展各可行方案，以應付醫生人手短缺的問題，其中包括促進以有限度執業註冊形式聘請100名非本地培訓醫生，醫管局亦會改善醫生和護士的晉升前景，並計劃增加藥劑師晉升職位，以加強他們對醫管局歸屬感。
醫學會會長何仲平今早在電台節目表示，對方案全數被否決感到失望，亦令投票的醫委會委員感到錯愕。他強調醫學會早前調查指出，75%會員支持海外專科醫生豁免實習，相信來自醫學會的醫委會委員，不會違背會員意願，不存在醫療霸權。他稱，沒有向來自醫學會的委員下指示，交由委員按會員意向作決定，又認為今次投票比以往複雜，事件是技術問題導致。他會去信醫委會，建議成立臨時委員會，提出其他不同方案再討論。