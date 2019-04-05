圓玄學院突改安排拒提早開門　人車爭路逼爆門外

今日(5日)是清明節，在荃灣圓玄學院不少孝子賢孫一早便到場預備祭祖。不過有東網讀者投訴，學院今年突改變安排，早上8時才開放市民入內，令早到的市民被迫在門外呆等，更一度「人車爭路」，險象環生。經警方介入後學院始在7時半開門。



讀者趙小姐表示，過往40多年她與家人在清晨6時許便到達圓玄學院祭祖，以往學院一早便會開門讓市民入內，惟今年她到達後卻見大閘鎖上，門外有告示牌指學院在早上8時才開放。



趙表示，初時約有20多人在門外等候，但至7時後人群開始聚集，最高峰時有50多人。由於現場行人路狹窄，部分拿着大包小包祭品的市民被迫站出馬路，又有多輛小巴和私家車塞在路口，出現人車爭路情況。她其後報警求助，警員到場控制人群，又指與學院溝通後，學院終在7時半左右開閘。



她續指，慶幸未有人受傷或不適，但見有早到的長者要撐着拐杖呆等，不滿學院今年突改變安排，「清明節，大時大節，一年一次啫！點解唔可以早啲開門畀人入？」



警方表示，今早7時許接到荃灣老圍路圓玄學院有一名女子報案，稱上址職員不肯開門，大量行人和車輛堵塞道路，警方派員到場，進行人流管制及交通疏導，雖然現場較多人和車，不過秩序大致正常，事件已平息。